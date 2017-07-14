Владимир Путин уснул во время просмотра фильма о себе

Президент России Владимир Путин рассказал, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков стал инициатором съемок фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».

«Где виновник - господин, товарищ, барин Песков? Что-то он смылся, нет его. Это он меня уговорил когда-то», - цитирует «Интерфакс» слова президента.

По словам российского главы, Дмитрий Песков уговорил его сняться в фильме, мотивировал это тем, что Оливер Стоун является очень известным оскароносным режиссером, который будет снимать фильм для американской аудитории.

«У меня возник второй вопрос: а насколько объективно он будет излагать то, что я ему буду рассказывать, не будет ли он что-то там купировать, комментировать, извращать», - сказал глава государства, подчеркнув, что Песков не гарантировал, что этого не произойдет, но отметил порядочность режиссера.

Путин также рассказал, что заранее к съемкам не готовился, а иногда даже забывал, что его уже ждет съемочная группа.

«Я к ним выходил, начинал с ними говорить, а потом уходил и сразу о них забывал», - рассказал президент.

Вместе с тем, он признал, что до сих пор не посмотрел полностью этот фильм, так как уснул во время его просмотра, сообщает «Интерфакс».