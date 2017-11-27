Владимир Путин учредил в России День добровольца
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня добровольца, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что указ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года.
День добровольца в России будет отмечаться ежегодно 5 декабря, сообщает «РИА Новости».
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