Владимир Путин учредил в России День добровольца

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня добровольца, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что указ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года.

День добровольца в России будет отмечаться ежегодно 5 декабря, сообщает «РИА Новости».