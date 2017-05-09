Владимир Путин участвовал в шествии с портретом отца

Президент Российской Федерации возглавил колонну «Бессмертного полка» в Москве.

Мероприятие проходит в столице уже третий год подряд и становится доброй традицией.

В этом году шествие стартовало в районе метро «Динамо». Участники акции прошли около 6 километров по Ленинградскому проспекту, через площадь Тверской заставы, мимо Белорусского вокзала, по Тверской улице в сторону Кремля, передает Regnum.

На Красной площади в шествию присоединился президент России Владимир Путин. Как и прошлые годы, он нес портрет своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина, который получил тяжелое ранение в ноябре 1941 года в боях за Ленинград.

Владимир Спиридонович Путин (23 февраля 1911 — 2 августа 1999) — отец второго президента России Владимира Путина.

Родился в Санкт-Петербурге. После начала Первой мировой войны семья переехала в деревню Поминово Тургиновской волости Тверского уезда Тверской губернии, где прошло его детство.

Во время войны был бойцом 330 стрелкового полка 86 дивизии Красной армии, воевал, защищая Невский пятачок, был тяжело ранен, долго лечился в госпитале. Впоследствии был демобилизован, и затем пошёл работать мастером на завод им. Егорова. После ухода на пенсию устроился на небольшой металлургический завод.

Умер 2 августа 1999 года, о том, что сын через несколько дней станет главой правительства Российской Федерации, узнать не успел.

30 апреля 2015 года Владимир Владимирович Путин написал заметку о своем отце в журнале «Русский пионер».