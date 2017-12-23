Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги
Президент РФ Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, который состоялся на Красной площади накануне.
Вместе с лидером государства на лед вышли глава Минобороны Сергей Шойгу, музыкант Игорь Бутман, хоккеист Вячеслав Фетисов, передает «Интерфакс». Владимир Путин традиционно участвует в команде в форме под номером одиннадцать.
Ночная хоккейная лига (НХЛ) была создана 15 декабря 2011 года. Ее задача состоит в том, чтобы привлечь взрослых мужчин к спорту.
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