Владимир Путин сравнил работу президента с творчеством
Работа президента напоминает творческий процесс, заявил глава России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
При этом Путин подчеркнул, что не хочет проводить аналогий с людьми творческих профессий, однако отметил, что процесс работы президента и принятие решений напоминает творческую деятельность.
Так российский лидер ответил на вопрос Оливера Стоуна о том, может ли президент сравнить себя как управленца с художником.
В России документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» будет показан в эфире «Первого канала» с 19 по 22 июня, сообщает «Национальная служба новостей».
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