Владимир Путин сравнил работу президента с творчеством

Работа президента напоминает творческий процесс, заявил глава России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом Путин подчеркнул, что не хочет проводить аналогий с людьми творческих профессий, однако отметил, что процесс работы президента и принятие решений напоминает творческую деятельность.

Так российский лидер ответил на вопрос Оливера Стоуна о том, может ли президент сравнить себя как управленца с художником.

В России документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» будет показан в эфире «Первого канала» с 19 по 22 июня, сообщает «Национальная служба новостей».