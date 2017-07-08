Владимир Путин сообщил, чем на самом деле торгует Украина

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украина теперь торгует лишь одним товаром - русофобией - и выразил надежду, что однажды это закончится.

На итоговой пресс-конференции в Гамбурге он сказал: «У них остался только один товар, которым они успешно торгуют – это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств».

Путин признал, что кто-то из западных государств это одобряет, кто-то выступает против сближения России и Украины на какой-либо почве, пишет РИА Новости.

Ранее Москва и Вашингтон договорились о создании канала связи для урегулирования ситуации на Украине. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал имя представителя по Украине - им стал экс-постпред при НАТО Курт Волкер.