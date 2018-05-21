Владимир Путин не смог похвастаться успехами в школе

Президент России Владимир Путин признался на встрече с воспитанниками «Сириуса», что мог бы лучше учиться в школе.

«Можно было бы лучше. Надо над собой работать», — сказал президент, отвечая на вопрос об успехах в школе.

21 мая Владимир Пути вместе с премьером Индии Нарендрой Моди посетили церемонию закрытия майской смены в образовательном центре «Сириус», сообщает Life.