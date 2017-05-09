Владимир Путин: В случае поражения - перестали бы существовать как этнос

После Парада Победы в Москве в Кремле состоялся торжественный прием, на котором выступил президент РФ Владимир Путин.

Выступая перед собравшимися гостями, президент отметил, что День Победы - это священный праздник, который отмечает вся Россия, сообщает Kremlin.ru.

Владимир Путин особо подчеркнул, что если бы нашу страну постигла ужасная трагедия, и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба.

Он заявил о возможном прекращении существования российского народа как этноса.