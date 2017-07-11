Владимир Путин сделал подарок Валаамскому монастырю
Президент России Владимир Путин при посещении Валаамского монастыря преподнес монахам в подарок яхту «Паллада».
Глава государства прибыл на Валаам, чтобы почтить память основателей монастыря. К его визиту на острове была проведена тщательная подготовка, сообщает «Коммерсант». Однако при этом проживающих на Валааме паломников удалять не стали.
В 2016 году Путин также посетил монастырь. Он присутствовал на божественной литургии, которую отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Летом того же года известный российский путешественник Федор Конюхов, который также имеет духовный сан, совершил кругосветный полет на воздушном шаре, установив сразу три мировых рекорда. В издании «Русская планета» можно приобрети памятную рамку с фрагментом аэростата и автографом путешественника.
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