Владимир Путин: Россию нельзя представить без Русской церкви

Президент России поучаствовал в церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы.

На территории монастыря открылся новый храм воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Освещал храм Патриарх Кирилл, отмечает РИА Новости.

Владимир Путин выступил с речью, заявив, что российскую государственность невозможно представить без духовного, исторического опыта Русской православной церкви, который передается из поколения в поколение.

Новый собор возводился на протяжении более трех лет на пожертвования и был построен к 100-летней годовщине трагических революционных событий 1917 года.