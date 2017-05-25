Владимир Путин: Россию нельзя представить без Русской церкви
Президент России поучаствовал в церемонии освящения нового храма в Сретенском монастыре Москвы.
На территории монастыря открылся новый храм воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Освещал храм Патриарх Кирилл, отмечает РИА Новости.
Владимир Путин выступил с речью, заявив, что российскую государственность невозможно представить без духовного, исторического опыта Русской православной церкви, который передается из поколения в поколение.
Новый собор возводился на протяжении более трех лет на пожертвования и был построен к 100-летней годовщине трагических революционных событий 1917 года.
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