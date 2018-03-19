Владимир Путин: Россия обречена на успех

Владимир Путин, лидирующий в президентской гонке с большим отрывом от конкурентов, поблагодарил своих сторонников за поддержку его кандидатуры на выборах и назвал результаты выборов «признанием сделанного за последние годы».

«Спасибо вам большое за результат! Вы - наша команда и я - член вашей команды. Все, кто сегодня голосовал, - эта наша большая общенациональная команда», - сказал Путин.

Он также отметил, что не будет руководствоваться конъюнктурными соображениями, а будет думать о будущем России.

«И действуя так, мы безусловно обречены на успех», - цитирует «ТВ Центр» слов а Владимира Путин.

После обработки 99 процентов голосов избирателей Владимир Путин набирает более 76 процентов голосов.