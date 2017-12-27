Владимир Путин: Россия провожает 2017 год достойно

Россия достойно провожает 2017 год, заявил президент страны Владимир Путин на приеме в Кремле.

«Впереди масса забот и планов», - сказал российский глава, отметив, что все «в наших руках».

Кроме того, Путин поблагодарил всех присутствующих за труд и добавил, что Россия идет дорогой знаний и ответственных дел, сообщает «РИА Новости».