Владимир Путин: Россия провожает 2017 год достойно
Россия достойно провожает 2017 год, заявил президент страны Владимир Путин на приеме в Кремле.
«Впереди масса забот и планов», - сказал российский глава, отметив, что все «в наших руках».
Кроме того, Путин поблагодарил всех присутствующих за труд и добавил, что Россия идет дорогой знаний и ответственных дел, сообщает «РИА Новости».
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