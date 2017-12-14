Владимир Путин: Россия берет на себя вину за своих спортсменов

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На вопрос корреспондента о решении Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении России от Олимпиады в 2018 году, Владимир Путин заявил, что Россия также берет на себя вину за своих спортсменов, поскольку случаи употребления допинга со стороны РФ действительно было зафиксировано.

По поводу главного информатора WADA, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, президент отметил, что появление этого человека на своем посту – ошибка российских властей, и сам Владимир Путин знает, как он туда попал.

Григорию Родченкову предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере).

Кроме того, ранее Григорий Родченков был заочно арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным началась 14 декабря в 12:00.

Накануне пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Владимирович готовился к конференции без сна и отдыха последние двое суток.