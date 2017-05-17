Владимир Путин: Россия поддержит исламский мир
Президент России заявил, что исламский мир может в полной мере рассчитывать на поддержку и содействие со стороны России.
Такое послание было сделано Владимиром Путиным по случаю открытия очередного заседания группы стратегического видения «Россия - исламский мир», сообщает ТАСС.
Президент России направил приветствие участникам, подчеркнув, что многие мусульманские страны сталкиваются с серьезными вызовами - эскалацией терроризма и воинствующего экстремизма, резким обострением этноконфессиональных противоречий, экономических и социальных проблем.
Третье заседание Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир» впервые проходит в Грозном с 16 по 17 мая. После окончания форума участники переедут в Казань на IX Международный экономический саммит «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017», который состоится 18-20 мая 2017.
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