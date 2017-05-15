Владимир Путин: Россия против расширения ядерных держав

Президент РФ Владимир Путин на форуме в Пекине заявил о неприемлемости ядерных ракетных испытаний.

Он подчеркнул, что Россия категорически против расширения клуба ядерных держав. Особенно это касается КНДР, которые только что провели испытания ядерной боеголовки недалеко от Владивостока.

Правда, Путин признал, что для России данный пуск ракеты угрозы не представлял, так как полностью контролировался, но допускать в дальнейшем такие действия со стороны соседей нельзя. По его словам, нужно возвращаться к диалогу с КНДР.

В целом, российский президент признал любые проявления ядерного расширения в мире контрпродуктивными, вредными и опасными, сообщает ТАСС.