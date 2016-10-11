Владимир Путин решил не посещать Париж
Президент России Владимир Путин отменил свой визит в Париж.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
- К сожалению, эти мероприятия выпали из программы, и поэтому президент принял решение свой визит во Французскую республику отменить, - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, «с самого начала в контактах со своим французским коллегой президент Путин отмечал, что будет готов посетить Париж в то время, когда это будет комфортно для президента Олланда». Он добавил, что российская сторона готова ждать, когда наступит это время.
Ранее французский лидер Франсуа Олланд заявлял, что сомневается в необходимости встречи с Путиным.
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