Владимир Путин реализует новую программу после изменений в правительстве
Президент России Владимир Путин начнет реализовывать свою программу после формирования нового состава правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнётся его реализация», - рассказал он в интервью телеканалу «Мир».
Ранее Песков сообщил, что Путин намерен восстановить и укрепить отношения с США и странами-партнерами в Европе.
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