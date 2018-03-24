Владимир Путин реализует новую программу после изменений в правительстве

Президент России Владимир Путин начнет реализовывать свою программу после формирования нового состава правительства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнётся его реализация», - рассказал он в интервью телеканалу «Мир».

Ранее Песков сообщил, что Путин намерен восстановить и укрепить отношения с США и странами-партнерами в Европе.