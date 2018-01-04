Владимир Путин разрешил летать в Каир

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в столицу Египта.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем содержатся изменения в указ главы государства о мерах по обеспечению национальной безопасности РФ от 8 ноября 2015 года.

В силу поправки вступают с момента подписания. Отныне российские авиакомпании могут возобновить полеты в Каир, а туроператоры и турагентства могу продавать россиянам путевки.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено в конце 2015 года, после того как над Синаем потерпел катастрофу Airbus A321 компании «Когалымавиа», совершавший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224человека. Произошедшее было признано терактом. В конце прошлого года власти РФ и Египта договорились о возобновлении авиасообщения.