Владимир Путин рассказал о наследии для страны после ухода
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет оставить после своего ухода устойчивую страну со сбалансированной демократией.
Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC, текст которого размещен на сайте Кремля.
Журналистка Мегин Келли задала российскому президенту вопрос, какое наследие он хочет оставить после себя.
«Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции», - сказал Путин.
По его мнению, это будет способствовать укреплению страны и единству народа.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия «не поощряет» вмешательство в выборы других стран.
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