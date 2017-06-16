Владимир Путин рассказал о вмешательстве США в выборы в РФ
Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, что Вашингтон неоднократно вмешивался в процесс выборов в РФ.
По его словам, особенно агрессивным вмешательство было в 2012 году, передает ТАСС. Не вдаваясь в подробности, глава государства отметил, что об этом было известно и американскому президенту Бараку Обаме, и главе Госдепартамента Джону Керри.
«Нам трудно даже себе представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России, собирали там у себя оппозиционные силы, финансировали, бегали там на всякие митинги оппозиционные», - отметил российский лидер. При этом он подчеркнул, что основная задача дипломатической службы состоит в ином – в налаживании отношений между государствами.
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