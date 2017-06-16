Владимир Путин рассказал о вмешательстве США в выборы в РФ

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о том, что Вашингтон неоднократно вмешивался в процесс выборов в РФ.

По его словам, особенно агрессивным вмешательство было в 2012 году, передает ТАСС. Не вдаваясь в подробности, глава государства отметил, что об этом было известно и американскому президенту Бараку Обаме, и главе Госдепартамента Джону Керри.

«Нам трудно даже себе представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России, собирали там у себя оппозиционные силы, финансировали, бегали там на всякие митинги оппозиционные», - отметил российский лидер. При этом он подчеркнул, что основная задача дипломатической службы состоит в ином – в налаживании отношений между государствами.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: выборы
Следующая новость Украине не на что строить стену на границе с Россией

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО