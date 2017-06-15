Владимир Путин рассказал о пользе союза Россия - США

Президент России заявил, что несколько глобальных мировых проблем Россия и США могут решить только в условиях союза, отмечает Life.ru.

В частности, он привел перечень основных направлений по решению совместных вопросов:

- Контроль за нераспространением оружия массового поражения;

- Борьба с бедностью в мире;

- Борьба с негативным влиянием современного мира на экологию;

- Сирийская (Ближневосточная в целом) проблема;

- Урегулирование ситуации на Юго-Востоке Украины;