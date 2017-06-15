Владимир Путин рассказал о пользе союза Россия - США
Президент России заявил, что несколько глобальных мировых проблем Россия и США могут решить только в условиях союза, отмечает Life.ru.
В частности, он привел перечень основных направлений по решению совместных вопросов:
- Контроль за нераспространением оружия массового поражения;
- Борьба с бедностью в мире;
- Борьба с негативным влиянием современного мира на экологию;
- Сирийская (Ближневосточная в целом) проблема;
- Урегулирование ситуации на Юго-Востоке Украины;
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