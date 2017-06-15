Владимир Путин рассказал о будущем Исаакиевского собора
Президент России ответил на вопрос о будущем Исаакиевского собора в Петербурге.
Владимир Путин призвал не использовать эту тему как способ решения внутренних политических целей некоторых людей, приближенных к собору.
Он заявил, что нужно с уважением относиться к религиозным чувствам людей, не забывать, что это здание строилось как церковь, а не как музей, отмечает Life.ru.
Тем не менее, он добавил, что музейная функция должна сохраниться в Исаакиевском соборе обязательно.
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