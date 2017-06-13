Владимир Путин рассказал о семьях дочерей
Президент России Владимир Путин признался в любви к своим внукам, отметив, что ему очень редко удается с ними общаться. Об этом российский лидер рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
Говоря о своей семье, Владимир Путин также рассказал, что гордится дочерями, которые занимаются наукой и образованием. Он также подчеркнул, что обе его дочери замужем.
Кроме того, президент признался, что иногда вступает в дискуссии с зятьями, когда их мнения не сходятся.
В России документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» будет показан в эфире «Первого канала» с 19 по 22 июня, сообщает агентство Nation news.
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