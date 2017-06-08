Владимир Путин рассказал о симпатии к Маккейну

Президент России Владимир Путин признался в симпатии сенатору США Джону Маккейну, известному своей русофобией.

«Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны», — заявил президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

При этом он отметил, что люди с такими убеждениями как у сенатора Маккейна, живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее.

«Они не хотят видеть, как быстро меняется мир. Они не видят реальных угроз», — цитирует «Газета.ру» слова Путина.