Владимир Путин рассказал о симпатии к Маккейну
Президент России Владимир Путин признался в симпатии сенатору США Джону Маккейну, известному своей русофобией.
«Он симпатичен мне своим патриотизмом и своей последовательностью в защите интересов своей страны», — заявил президент в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
При этом он отметил, что люди с такими убеждениями как у сенатора Маккейна, живут еще в старом мире и не хотят заглянуть в будущее.
«Они не хотят видеть, как быстро меняется мир. Они не видят реальных угроз», — цитирует «Газета.ру» слова Путина.
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