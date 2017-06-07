Владимир Путин рассказал о недостатках системы ПРО США
Президент России Владимир Путин сомневается в том, что система ПРО, развернутая на территории США, способна полностью защитить страну. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.
По словам Путина, на сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединенных Штатов. Кроме того, российский лидер предположил, что в войне между Россией и США не было бы победителей.
«Я думаю, что никто бы не пережил», - сказал Путин в ответ на вопрос режиссера о том, кто бы победил в войне.
Говоря об улучшении отношений между Россией и США, Путин отметил, что «надежда есть всегда. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», сообщает агентство Nation news.
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