Владимир Путин рассказал о недостатках системы ПРО США

Президент России Владимир Путин сомневается в том, что система ПРО, развернутая на территории США, способна полностью защитить страну. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

По словам Путина, на сегодняшний день ракетный щит не защитил бы территорию Соединенных Штатов. Кроме того, российский лидер предположил, что в войне между Россией и США не было бы победителей.

«Я думаю, что никто бы не пережил», - сказал Путин в ответ на вопрос режиссера о том, кто бы победил в войне.

Говоря об улучшении отношений между Россией и США, Путин отметил, что «надежда есть всегда. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище», сообщает агентство Nation news.