Владимир Путин рассказал о новых провокациях в Сирии

Президент Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой заявил, что Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации.

6 апреля США нанесли удар по сирийскому аэродрому, выпустив 59 крылатых ракет. Целью удара был аэродром Шайрат, с которого, по мнению американских властей, были совершены химические атаки в провинции Идлиб, сообщает ТАСС.

Приказ о ракетной атаке подписывал лично Дональд Трамп, причем, как сообщают в США - без согласования с конгрессом.

Жители некоторых арабских стран в благодарность за ракетную атаку по сирийской авиабазе Шайрат дали американскому президенту Дональду Трампу прозвище Абу Иванка аль-Америка.

«У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти», — рассказал Владимир Путин.