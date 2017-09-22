Владимир Путин раскритиковал систему транспорта в регионах
Президент России прибыл в Ульяновск для обсуждения развития пассажирских перевозок, как в местном регионе, так и во всей стране.
Владимир Путин остался недовольным существующей системой транспорта и подверг критике работу чиновников.
По его словам, регионы не сформировали комплексный подход к оказанию транспортных услуг населению, при этом часто действия региональных и муниципальных властей, к сожалению, не согласуются.
Также он отметил, что до некоторых отдаленных населенных пунктов невозможно добраться на общественном транспорте, приметил проблему дублирования части маршрутов и наличие теневого бизнеса в данной сфере, передает РИА Новости.
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