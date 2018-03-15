Владимир Путин прятал под подушкой ружье
Президент России Владимир Путин признался, что во время работы в Санкт-Петербурге засыпал, пряча под подушкой ружье.
По его словам, в 90-х годах ситуация в Петербурге была «боевой». При этом он подчеркнул, что про «бандитский Петербург», конечно, рассказывали и много сказок.
«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», – добавил Путин.
Ранее российский лидер рассказал о том, как попал под обстрел в Чечне 8 лет назад, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Названы главные цели хакерских атак в России
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии