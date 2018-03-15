Владимир Путин прятал под подушкой ружье

Президент России Владимир Путин признался, что во время работы в Санкт-Петербурге засыпал, пряча под подушкой ружье.

По его словам, в 90-х годах ситуация в Петербурге была «боевой». При этом он подчеркнул, что про «бандитский Петербург», конечно, рассказывали и много сказок.

«Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого бог бережет», – добавил Путин.

Ранее российский лидер рассказал о том, как попал под обстрел в Чечне 8 лет назад, сообщает «Федерал пресс».