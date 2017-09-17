Владимир Путин проверит ход учений «Запад-2017» в Ленобласти
Президент России Владимир Путин намерен 18 сентября проверить действия военных РФ и Беларуси на учениях «Запад-2017».
«РИА Новости» цитирует слова пресс-службы Кремля: «Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения «Запад-2017», который пройдет на полигоне «Лужский».
Совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» начались 14 сентября. Ранее в генштабе ВС России сообщили, что Россия и Беларусь достигли тесного взаимодействия в ходе мероприятия.
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