Владимир Путин провел переговоры с королем Катара
Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом аль-Тани.
В пресс-службе Кремля сообщили: «Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации».
Как пишет Газета.ru, лидеры двух государств обсудили вопросы сотрудничества и некоторые будущие проекты в инвестиционной и энергетической сферах.
Ранее телефонный разговор российского президента с королем Катара состоялся 6 июня, а 21 июня появилась информация, что эмир передал послание Владимиру Путину.
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