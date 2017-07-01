Владимир Путин провел переговоры с королем Катара

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом аль-Тани.

В пресс-службе Кремля сообщили: «Обстоятельно обсужден кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации».

Как пишет Газета.ru, лидеры двух государств обсудили вопросы сотрудничества и некоторые будущие проекты в инвестиционной и энергетической сферах.

Ранее телефонный разговор российского президента с королем Катара состоялся 6 июня, а 21 июня появилась информация, что эмир передал послание Владимиру Путину.