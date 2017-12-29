Владимир Путин простил россиянам долги по налогам

Индивидуальные предприниматели и физические лица освобождаются от выплат долгов по налогам, которые были сформированы до 1 января 2015 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, безнадёжным к взысканию и подлежащим списанию признается ряд обязательств россиян.

Президент освободил граждан от выплат пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, образовавшихся по состоянию на 1 января 2015 года.

Кроме того, будут списаны недоимки по налогам, пени и штрафы индивидуальных предпринимателей, которые образовались до начала 2015 года.

Закон не распространяется на недоимки по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизам и налогам, которые связаны с перемещением товаров через границу, сообщает Life.

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