Владимир Путин проигнорировал Генассамблею ООН
Президент России в очередной раз не поехал на заседание Генассамблее ООН, которая состоялась 12 сентября в Нью-Йорке.
Вместо Владимира Путина уже привычно едет глава МИД Сергей Лавров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в Генассамблее ООН нет.
Он отметил, что график президента России не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, несмотря на то, что он не участвует на заседании ООН не первый год, сообщает РИА Новости.
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