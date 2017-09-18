Владимир Путин проигнорировал Генассамблею ООН

Президент России в очередной раз не поехал на заседание Генассамблее ООН, которая состоялась 12 сентября в Нью-Йорке.

Вместо Владимира Путина уже привычно едет глава МИД Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ничего необычного в неучастии Владимира Путина в Генассамблее ООН нет.

Он отметил, что график президента России не позволил ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН, несмотря на то, что он не участвует на заседании ООН не первый год, сообщает РИА Новости.

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Места: Россия
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