Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке №2151 в Российской академии наук.

Здесь политик голосовал неоднократно. В здании РАН на улице Косыгина он сделал свой выбор во время прошлых президентских выборов 4 марта 2012 года.

Как сообщает ТАСС, атмосфера на участке традиционно весьма оживленная. В холле Академии наук собрались десятки представителей российских и зарубежных СМИ. На участке присутствовали наблюдатели от партий и кандидатов.

В связи с приездом Путина меры безопасности не усиливались и доступ на избирательный участок на ограничивался. Жителям Гагаринского района Москвы дополнительно пришлось предъявить паспорта не только членам избирательной комиссии, но и охране на КПП РАН.