Владимир Путин призвал не политизировать «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Москва расценивает газопровод исключительно как экономический проект.

Российский лидер отметил, что «Северный поток-2» может поставлять газ не только в Германию, но и в другие европейские страны. Он добавил, что потребности Европы в топливе растут, но объемы собственной добычи снижаются.

Путин также заверил, что транзит российского газа через Украину сохранится при вводе в эксплуатацию «Северного потока-2» при условии его экономической целесообразности. Москва готова вести с Киевом переговоры по этому вопросу, сообщает ТАСС.