Владимир Путин призвал модернизировать армию и флот

Президент России Владимир Путин призвал Минобороны последовательно модернизировать армию и флот.

Он отметил, что в настоящее время идет планомерное оснащение частей и соединений новым оружием и техникой, а также подчеркнул, что за последнее время для обороноспособности страны было сделано очень многое.

Вместе с тем, Путин отметил необходимость двигаться дальше в сторону стратегических ядерных сил.

Одна из важных задач, по мнению президента, совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями, сообщает «ТВ Центр».