Владимир Путин призвал модернизировать армию и флот
Президент России Владимир Путин призвал Минобороны последовательно модернизировать армию и флот.
Он отметил, что в настоящее время идет планомерное оснащение частей и соединений новым оружием и техникой, а также подчеркнул, что за последнее время для обороноспособности страны было сделано очень многое.
Вместе с тем, Путин отметил необходимость двигаться дальше в сторону стратегических ядерных сил.
Одна из важных задач, по мнению президента, совершенствование средств борьбы с высокоточным оружием и его носителями, сообщает «ТВ Центр».
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