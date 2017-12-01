Владимир Путин призвал РПЦ помочь Сирии
Президент РФ Владимир Путин призвал Русскую православную церковь помочь в восстановлении Сирии.
«Рассчитываю, что Русская православная церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие объединению усилий мирового сообщества для возрождения Сирии», - заявил Путин, выступая на Архиерейском Соборе в пятницу в Москве.
По его словам, РПЦ может оказать помощь в восстановлении разрушенных духовных и культурных центров. Президент также отметил, что неоднократно говорил с патриархом Московским и всея Руси Кириллом на эту тему, сообщает «Интерфакс».
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