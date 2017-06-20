Владимир Путин призвал не бояться акций оппозиции

Президент РФ Владимир Путин призвал не бояться политических акций протеста, направленных на решение конкретных проблем, которых не видно «из кабинетов».

«Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах…то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности», - заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты нового созыва.

Президент также отметил, что система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена.

«Там - нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас – нет», - сказал президент, отметив, что в России «все посвободней и попроще», сообщает «Интерфакс».

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