Владимир Путин призвал «акул» США помочь Дональду Трампу

Президент России в разговоре с представителями американского бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума попросил их повлиять на улучшение политического диалога между двумя странами.

Он заявил, что помощь и поддержка бизнесменов в адрес избранного президента и новой администрации США, вероятно, поможет перевести диалог на новый уровень, сообщает РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал ведущей площадкой общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов среди лидеров многих стран мира.

Проходит 1-3 июня в Санкт-Петербурге.