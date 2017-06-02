Владимир Путин призвал «акул» США помочь Дональду Трампу
Президент России в разговоре с представителями американского бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума попросил их повлиять на улучшение политического диалога между двумя странами.
Он заявил, что помощь и поддержка бизнесменов в адрес избранного президента и новой администрации США, вероятно, поможет перевести диалог на новый уровень, сообщает РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал ведущей площадкой общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов среди лидеров многих стран мира.
Проходит 1-3 июня в Санкт-Петербурге.
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