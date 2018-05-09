Владимир Путин принял участие в акции «Бессмертный полк»
Президент России Владимир Путин участие в акции «Бессмертный полк», прошедшей в центре Москвы.
Глава государства присоединился к участникам марша памяти с портретом отца-фронтовика, который он держал в руках.
Вместе с Путиным в шествии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.
Путин принимает участие в акции «Бессмертный полк» уже четвертый год подряд.
Россияне называют честью участие в таком шествии. Многие пришли на него с детьми и внуками, дабы подрастающее поколение не забывало предков и совершенного ими подвига, сообщает «РИА Новости».
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