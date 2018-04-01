Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Кемеровской области.

На его пост временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Он будет работать в качестве главы региона до выборов губернатора области, говорится на сайте Кремля.

Ранее Аман Тулеев подал в отставку по собственному желанию. Срок его полномочий истекал в 2020 году.