Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Кемеровской области.
На его пост временно исполняющим обязанности главы региона назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Он будет работать в качестве главы региона до выборов губернатора области, говорится на сайте Кремля.
Ранее Аман Тулеев подал в отставку по собственному желанию. Срок его полномочий истекал в 2020 году.
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