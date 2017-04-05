Владимир Путин пригласил в Кремль все спецслужбы СНГ
Президент России собрал в Кремле всех руководителей спецслужб стран СНГ и провел с ними беседу, сообщает ТАСС.
Владимир Путин признал, что террористическая ситуация в стране не улучшается, недавние трагические события в Санкт-Петербурге стали тому доказательством.
Он заявил, что все страны СНГ являются потенциальными объектами для террористических атак, а также призвал все службы находиться в постоянной готовности и докладывать о малейших признаках террористических угроз.
Днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро произошел взрыв. По последним данным, погибли 14 человек, пострадали более 50.
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