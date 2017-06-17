Владимир Путин приехал на матч между Россией и Новой Зеландией

Российский президент Владимир Путин принял участие в открытии Кубка конфедераций. Он приехал посетить матч между сборными России и Новой Зеландии, который проходит на стадионе «Санкт-Петербург».

Как пишет Газета.ru, о планах президента посетить турнир накануне сообщил пресс-секретарь главы государтсва Дмитрий Песков.

На матч также приехали президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент футбольного союза Новой Зеландии Дерик Шоу, российский премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Восьмой по счету футбольный турнир между нацональными сборными пройдет в России с 17 июня по 2 июля.