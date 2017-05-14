Владимир Путин приехал в Китай с двухдневным визитом

Российский президент Владимир Путин прибыл в китайскую столицу с двухдневным визитом.

Самолет президента приземлился в аэропорту Шоуду, откуда Путин направился в Национальный конгресс-центр. Там состоится международный форум «Один пояс — один путь».

Визит Путина в Китай запланирован на два дня - 14 и 15 мая. В саммите примут участие 29 глав государств и правительств, сообщает РБК.

В рамках саммита президент России расскажет о стратегиях дальнейшего развития в евразийском сегменте. Также он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном, чешским президентом Милошем Земаном и греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом.