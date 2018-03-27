Владимир Путин прибыл к месту трагедии в Кемерово

Президент России Владимир Путин рано утром прибыл в Кемерово, где в минувшие выходные в страшном пожаре погибли 64 человека.

Президент положил букет роз к мемориалу жертв трагедии, где уже лежат цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» возник днем 25 марта. Предположительно, очаг возгорания находился на четвертом этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека, среди которых много детей. В настоящее время опознаны 25 жертв пожара. В больницах находятся 15 пострадавших при пожаре, сообщает «Национальная служба новостей».