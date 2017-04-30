Владимир Путин прибыл на гонки «Формулы-1» в Сочи
Президент России Владимир Путин приехал на «Сочи Автодром», где 30 апреля проходит гонка российского этапа «Формулы-1».
По итогам соревнований Гран-при России в Сочи получил немец Себастьян Феттель. Второе место получил его партнер по команде «Феррари» Кими Райкконен. На третьей и четвертой строчках оказались пилоты «Мерседеса» Вальттери Боттас и Льюис Хэммилтон, пишет РИА Новости.
14 октября 2010 года Россия получила право проведения этапа чемпионата. В соответствии с соглашением, подписанным с компаниями «Формулы-1», с 2014 по 2020 годы в России будут проводиться этапы гонок Гран-при России.
«Сочи Автодром» является современной российской трассой для автомобильных соревнований.
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