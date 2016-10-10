Владимир Путин прибыл в Стамбул

Впервые со дня крушения российского истребителя Су-24 в Турцию прибыл президент РФ Владимир Путин. Российский лидер намерен принять участие во Всемирном энергетическом конгрессе и встретиться с лидерами Турции и Венесуэлы Реджепом Тайипом Эрдоганом и Николасом Мадуро.

Перед форумом Путин обсудил ситуацию на мировых рынках энергоносителей среди других тем на традиционной встрече с постоянными членами Совета безопасности России. Сегодня в Стамбуле ожидается выступление президента РФ, сообщает РБК.

24 ноября 2015 года в Турции был сбит российский самолет Су-24. Тогда турецкие власти заявили, что он нарушил госграницу. Москва утверждает, что судно двигалось на границе с Сирией. Анкара принесла извинения за инцидент в июне 2016 года, после чего отношения Эрдогана и Путина стали более теплыми.