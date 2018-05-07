Владимир Путин представил отечественный «Сенат лимузин»

Новый отечественный автомобиль президента Владимира Путина получил название «Сенат-лимузин», сообщил автор фильма о президентском кортеже Дмитрий Щугорев.

По его словам, лимузин, который был представлен на церемонии инаугурации, относится к семейству «Аурус» и является его «венцом».

Вскоре также будет представлена модель MPV — микроавтобус «Арсенал». Щугорев отметил, что все модели автомобилей этого семейства названы в честь башен Кремля.

Длина нового президентского лимузина составляет шесть метров 62 сантиметра, ширина — два метра, высота — 1,695 метра.

На автомобиле установлен битурбированный двигатель объемом 4,4 литра. Его мощность составляет 598 лошадиных сил, сообщает «РИА Новости».