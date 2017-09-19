Владимир Путин предложил сажать за злоупотребления в рамках ГОЗ

Президент России Владимир Путин предложил наказывать штрафами и тюремными сроками за злоупотребления в рамках выполнения гособоронзаказа. Соответствующий законопроект он направил на рассмотрение Госдумы.

Документ предусматривает санкции для должностных лиц, действия которых ради собственной выгоды повлекли существенный вред «охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении ГОЗ». Провинившихся глава государства предложить штрафовать на сумму от одного до трех миллионов рублей или приговаривать к лишению свободы на срок от четырех до восьми лет. При совершении преступления группой лиц, максимальное наказание составит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, виновным предлагается запретить занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до 10 лет, сообщает ТАСС.

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