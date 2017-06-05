Владимир Путин предложил арестовать журналистку NBC

Президент России Владимир Путин в шутку предложил властям США арестовать ведущую американского телеканала NBC Мегин Келли, говоря о контактах представителей администрации президента США Дональда Трампа с российскими властями.

Меган Келли в ходе интервью, которое президент РФ дал телеканалу NBC, спросила о контактах экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна на мероприятии в Москве.

«Когда я пришел на мероприятие нашей компании Russia Today и сел за стол, рядом сидел какой-то господин с одной стороны, с другой стороны кто-то еще сидел, потом я выступил, еще о чем-то поговорили, я встал и ушел», — пояснил Путин, добавив, что только поздоровался и попрощался с Флинном.

При этом российский глава пошутил, что гораздо дольше общался с самой журналисткой во время записи интервью.

«Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с Вами — целый день, и Флинна уволили с работы, а Вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму», — заметил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил Майкла Флинна своим советником по национальной безопасности, однако менее чем через месяц отправил его в отставку. Причиной увольнения стало «предоставление неполной информации о контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком», сообщает Ura.ru.