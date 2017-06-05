Владимир Путин предложил арестовать журналистку NBC

Президент России Владимир Путин в шутку предложил властям США арестовать ведущую американского телеканала NBC Мегин Келли, говоря о контактах представителей администрации президента США Дональда Трампа с российскими властями.

Меган Келли в ходе интервью, которое президент РФ дал телеканалу NBC, спросила о контактах экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна на мероприятии в Москве.

«Когда я пришел на мероприятие нашей компании Russia Today и сел за стол, рядом сидел какой-то господин с одной стороны, с другой стороны кто-то еще сидел, потом я выступил, еще о чем-то поговорили, я встал и ушел», — пояснил Путин, добавив, что только поздоровался и попрощался с Флинном.

При этом российский глава пошутил, что гораздо дольше общался с самой журналисткой во время записи интервью.

«Вот если у нас с Флинном был такой контакт, а с Вами — целый день, и Флинна уволили с работы, а Вас нужно просто арестовать и посадить в тюрьму», — заметил Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил Майкла Флинна своим советником по национальной безопасности, однако менее чем через месяц отправил его в отставку. Причиной увольнения стало «предоставление неполной информации о контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком», сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: политика
Следующая новость Следствие установило мотив убийства под Тверью

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО