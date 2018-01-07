Владимир Путин поздравил православных с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником Рождества Христова.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. В нем Владимир Путин отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви», которая поддерживает мир в стране, вносит большой вклад «в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем».

Глава государства пожелал православным христианам «здоровья, успехов, благополучия».

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге.