Владимир Путин поздравил православных с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с праздником Рождества Христова.
Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. В нем Владимир Путин отметил «плодотворную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви», которая поддерживает мир в стране, вносит большой вклад «в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем».
Глава государства пожелал православным христианам «здоровья, успехов, благополучия».
Ранее стало известно, что Владимир Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Петербурге.
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